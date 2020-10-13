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Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye 183 bin 254 lira ceza

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.10.2020 15:46 | Son Güncelleme

Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye 183 bin 254 lira ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, avlanması yasak kuşları yakalayan 2 kişiye, 183 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesinde, yakalanması yasak kuşları avladıkları tespit edilen Suriye uyruklu 2 kişi, jandarma ve milli parklar ekiplerince yakalandı.

Kaçak avcıların kullandığı 15 kıl tuzağı, 2 şahin başlığı, 3 bez kafes, 12 canlı güvercin ve 1 doğana el konuldu.

Canlı olarak ele geçirilen güvercinler ve doğan, veteriner hekim kontrolünde yeniden doğaya bırakıldı.

Kaçak avlanan 2 kişiye "Biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nesli tehdit ve tehlike altında olan yaban hayvanlarının avlanması" nedeniyle 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na muhalefetten 147 bin 494 TL para cezası kesildi.

Ayrıca 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 10 bin 400 TL idari yaptırım uygulanan ve 25 bin 360 TL de tazminat cezası verilen iki kişi, toplam 183 bin 254 TL para cezasına çarptırılmış oldu.

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