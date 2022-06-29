Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye 50 bin 500 lira ceza verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, şahin avlamaya çalışırken suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiye 50 bin 500 lira ceza uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı sulak alanında kurdukları örme tuzaklar ve canlı mührelerle şahin avlamaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Ekipler, 4 şahin başlığı, 15 örme tuzağı, tel kafes, mühre olarak kullanılan 4 canlı güvercin, tarla faresi, kerkenez ve 2 ölü serçe ele geçirdi.

Av esnasında kullanılan motosiklete de el konuldu.

Kaçak avlanan 2 kişiye 50 bin 500 lira para cezası uygulandı.



