Kayseri'de kaçak kazı yapılan boş arazide iki kuyu bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kaçak kazı yapıldığı belirlenen boş arazide yaklaşık 20'şer metre derinliğinde iki kuyu bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri boş bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, yaklaşık 20'şer metre derinliğinde iki kuyu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Merdiven yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri de 1 jeneratör, 2 matkap ve kazıda kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

