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Kayseri’de kaçakçılık operasyonu: Yüzlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

11.10.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak ürün geçirildi.

Kayseri’de kaçakçılık operasyonu: Yüzlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 şüphelinin kaçakçılık yaptığı bilgisi üzerine hareket geçti. Şahısların adreslerini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada, bin 710 adet cinsel içerikli ürün, 13 adet elektronik sigara, 42 adet elektronik sigara likiti, 2 kilo nargile tütünü, 13 bin dal boş makaron, 3 bin 300 dal doldurulmuş makaron, 5 kilo tütün ve 37 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

Kayseri’de kaçakçılık operasyonu: Yüzlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

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