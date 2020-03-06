Kayseri’de kadın acil sağlık personeline ambulans sürüş eğitimi

Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli kadın personeller, ambulans sürüş teknikleri eğitimi alıyor. İl Ambulans Servisi Başhekimi Figen Gürbeden, yaptığı "Kayseri’de çokça ambulans sürücüsü ATT ve paramediğin sahada çalışmasını hedefliyoruz" dedi.

112 Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli kadın personeller, ambulans sürüş teknikleri eğitimine katılıyor. Personeller, hazırlanan zorlu parkurlardan başarı ile geçerek ambulans ileri sürüş tekniklerini öğreniyor. Konu hakkında bilgiler veren 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Figen Gürbeden, kadın paramedik ve ATT’lerin sürüş teknikleri eğitimi alması ve gerektiğinde de ambulans sürücüsü olarak sahada çalışmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak personellerimizin yaklaşık yüzde 50’si kadın personellerimizden oluşmakta. Ekiplerimizde 3 kişiyle çalışıyoruz, üçünün de sağlık personeli olması ve özellikli vakalarda birlikte müdahale etmeleri bizim için çok önemli. Öyle olduğu için özellikle kadın paramedik ve ATT arkadaşlarımızın sürüş teknikleri eğitimi alması, tamamlaması ve gerektiğinde de eğitimlerini almış bir şekilde ambulans sürücüsü olarak da sahada çalışması bizim için çok önemli. Bu yıl inşallah hepsine olmasa da yüzde 50-60’ına ambulans sürüş teknikleri eğitimi aldırarak, çokça ambulans sürücüsü ATT ve paramediğin sahada çalışmasını hedefliyoruz. Bu eğitimlerle de bunu sağlamaya çalışıyoruz" dedi.