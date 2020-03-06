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Kayseri’de kadın acil sağlık personeline ambulans sürüş eğitimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.03.2020 12:45 | Son Güncelleme

Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli kadın personeller, ambulans sürüş teknikleri eğitimi alıyor.

Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli kadın personeller, ambulans sürüş teknikleri eğitimi alıyor. İl Ambulans Servisi Başhekimi Figen Gürbeden, yaptığı "Kayseri’de çokça ambulans sürücüsü ATT ve paramediğin sahada çalışmasını hedefliyoruz" dedi.
112 Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli kadın personeller, ambulans sürüş teknikleri eğitimine katılıyor. Personeller, hazırlanan zorlu parkurlardan başarı ile geçerek ambulans ileri sürüş tekniklerini öğreniyor. Konu hakkında bilgiler veren 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Figen Gürbeden, kadın paramedik ve ATT’lerin sürüş teknikleri eğitimi alması ve gerektiğinde de ambulans sürücüsü olarak sahada çalışmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak personellerimizin yaklaşık yüzde 50’si kadın personellerimizden oluşmakta. Ekiplerimizde 3 kişiyle çalışıyoruz, üçünün de sağlık personeli olması ve özellikli vakalarda birlikte müdahale etmeleri bizim için çok önemli. Öyle olduğu için özellikle kadın paramedik ve ATT arkadaşlarımızın sürüş teknikleri eğitimi alması, tamamlaması ve gerektiğinde de eğitimlerini almış bir şekilde ambulans sürücüsü olarak da sahada çalışması bizim için çok önemli. Bu yıl inşallah hepsine olmasa da yüzde 50-60’ına ambulans sürüş teknikleri eğitimi aldırarak, çokça ambulans sürücüsü ATT ve paramediğin sahada çalışmasını hedefliyoruz. Bu eğitimlerle de bunu sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Vakaya ulaşım ortalamamız 5 dakika"
Kayseri 112 olarak il merkezlerinde vakaya ulaşım ortalamalarının 5 dakika 2 saniye olduğunu belirten Gürbeden, "Vakaya ulaşım ortalaması Kayseri’de kentsel dediğimiz il merkezlerinde 5 dakika 2 saniye bizim ortalamamız. Kırsalda da ortalamamız 17 dakika 8 saniye" ifadelerini kullandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da mesaj veren Başhekim Gürebeden, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hepimiz için çok önemli. Yüzde 50’si kadın personelden oluşan fedakarca, cefakarca acil sağlık hizmeti vermeye çalışan bir ekibiz. Bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ambulans sürüş eğitimi alan ATT Esra Karaca, eğitimlerin önemine değinerek, “Vakaya gittiğimizde birimizin başına bir şey gelebilir, olay yerinde ayağı burkulabilir, rahatsızlanabilir. Ambulans sadece şoför odaklı değil. Ona bir şey olduğunda bizler de eğitim aldığında geçebilir, yardımcı olabiliriz. O yüzden bu eğitim biz kadınlar olarak çok verimli bir eğitim olacak" dedi.

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Kocasinan
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Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nar Çiçeği Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tekinsoy Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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