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Kayseri'de kadın çiftçilerden eczacılara organik ürünlü destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.05.2020 15:33 | Son Güncelleme

Kayseri'de kadın çiftçilerden eczacılara organik ürünlü destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, kurdukları kooperatif öncülüğünde ürettikleri organik ürünleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önemli yere sahip eczacılara hediye etti.

Kadın çiftçiler tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle kurulan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) kooperatifinde üretilen organik ürünlerden eczacılara sağlıklı gıda çantası hazırlandı.

Çiftçi Şükran Başdoğan, eczacılara verilmek üzere hazırlanan yiyeceklerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı mücadeleye destek vermek istediklerini söyledi.

Kayseri'nin ilk kadın çiftçi kooperatifi olduklarını belirten Başdoğan, şunları kaydetti:

"Kadın çiftçiler olarak kendi tarlamızda sertifikasyonlu sağlıklı ürünler üretiyoruz. İnsanların sağlıklı gıdalara ulaşmasını sağlıyoruz. Bugün de eczacılara çam sakızı çoban armağanı sağlıklı gıda ikram ediyoruz. Erişte, tarhana ve reçel var paketlerde. Çalışanların vücut direncini artırsın diye organik ürünler hazırladık. Gıda mühendisi Kader Akyol'un desteğiyle hazırlanan gıda çantalarını eczacılara teslim edeceğiz."

Doktor Eczacı Ömer Faruk Çöl de kadın çiftçilerin sağlık çalışanlarına kendi elleriyle ürettikleri ürünlerle destek olmasının eczacıları mutlu ettiğini söyledi.

Eczacı Beyza Köseoğlu ise Kovid-19 mücadele için ellerinden geldiğince çalıştıklarını belirterek, organik hediye getiren kadın çiftçilere teşekkür etti.

Eczacılar da kadın çiftçilere dezenfektan hediye etti.

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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