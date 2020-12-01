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Kayseri’de kamu kurumlarında çalışma saatleri değişti

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.12.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada ile kamu kurumları çalışma saatlerinin değiştiği belirtildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesi gereğince; ilimizde mesai saatlerinin 02.12.2020 tarihinden itibaren belirtilen şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada ile kamu kurumları çalışma saatlerinin değiştiği belirtildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesi gereğince; ilimizde mesai saatlerinin 02.12.2020 tarihinden itibaren belirtilen şekilde uygulanması uygun görülmüştür. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır. Sağlık Bakanlığı çalışanları bu kapsam dışında yer almakta olup mesai saatlerine ilişkin çalışma usul ve esasları ilimizde bağlı oldukları kurumlarınca belirlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Çalışma saatleri ise, sabah 10.00-12.30 ve öğleden sonra 13.00-16.00 arası olarak değiştirildi.

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Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İstanbul Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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Melikgazi
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