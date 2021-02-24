Kayseri'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.P'nin kullandığı 38 DV 305 plakalı kamyonet, Sindelhöyük Mahallesi kavşağında Ş.K. idaresindeki 38 D 4309 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.P. ile otomobilde bulanan Ş.K. ve H.T. 112 Acil Servis ekiplerince Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan M.P, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.