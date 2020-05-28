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Kayseri'de kamyonet sürücüsü şüpheli, çarptığı otomobildeki 15 bin lirayı alarak kaçtı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.05.2020 17:34 | Son Güncelleme

Kayseri'de kamyonet sürücüsü şüpheli, çarptığı otomobildeki 15 bin lirayı alarak kaçtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyonetle takip ettiği otomobile çarpan şüpheli, sürücünün inmesi üzerine araçtan yaklaşık 15 bin lirayı alarak kaçtı.

İddiaya göre, 38 ADE 016 plakalı otomobiliyle Kocasinan Bulvarı'nda seyir halinde olan O.C.İ'ye, sürücüsü belirlenemeyen 38 KE 924 plakalı kamyonet çarptı.

O.C.İ'nin araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, otomobilde bulunan yaklaşık 15 bin lirayı aldı. Şüpheli, kamyonetle olay yerinden uzaklaştı.

Parasının çalındığını fark eden O.C.İ'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kocasinan
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
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Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Kocasinan
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