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Kayseri'de kamyonlardan mutfak tüpü hırsızlığı güvenlik kamerasında

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 11:48 | Son Güncelleme

Kayseri'de kamyonlardan mutfak tüpü hırsızlığı güvenlik kamerasında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de park halindeki kamyonlardan mutfak tüpü çalan iki zanlıdan birisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Turgut Reis Mahallesi'nde park halindeki kamyonlardan mutfak tüpü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerden Tayfur K'yi (26) gözaltına aldı.

Hakkında 6 suçtan arama kararı bulunan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ve kimliği belirlenemeyen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, iki şüphelinin mutfak tüplerini çaldıktan sonra bölgeden koşarak uzaklaştıkları görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Kamerası Hırsızlık Kayseri

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