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Kayseri'de kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 3 inek telef oldu

29.01.2022 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 3 inek telef oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 3 inek telef oldu.

İlçeye bağlı Örenşehir Mahallesi'nde içinde 35 büyükbaş hayvan bulunan ahırın çatısı kar nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kepçenin de yardımıyla hayvanları bulundukları yerden çıkardı.

Olayda 3 inek telef oldu, durumu ağır olan 2 inek ise kesildi.

Hayvanların sahibi Mehmet Aralık, AA muhabirine, yoğun kar nedeniyle demirler dayanmayınca ahırın çatısının çöktüğünü belirtti.

Aralık, "Ahır hayvanların üzerine çöktü. 3 inek telef oldu, 2'sini de kestik. Kalanları amcamın ahırına götüreceğiz." dedi.

Aralık, maddi kayıplarının çok olduğunu aktardı.

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