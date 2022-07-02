Kayseri'de kar tünelini fotoğraflamak isteyen iki kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar tünelini fotoğraflamak isteyen 6 arkadaştan 2'si, kar kütlesinin üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ulupınar Mahallesi Aksu Vadisi'nde bulunan kar tünelinin fotoğrafını çekmek isteyen 6 arkadaş bölgeye gitti. Gruptakilerin fotoğraf çekmeye çalıştığı sırada tüneldeki kar kütlesi koptu.
Kür kütlesinin isabet etmesi sonucu M.A.Ş. ve L.T. yaralandı. Yaralılar, arkadaşları tarafından Eminkadı Köprüsü'ne kadar getirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.
M.A.Ş. ve L.T, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
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