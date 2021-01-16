Kayseri’de kar yağışı devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre kentte kar yağışı devam edecek.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Bölgemiz; üst seviyedeki soğuk havanın etkisi altındadır. Bugün havanın Kayseri ve çevrelerinde; çok bulutlu, karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı

olması beklenmektedir. Rüzgâr; güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor" denildi.

Açıklamada ayrıca don ve buzlanma uyarısı da yapılarak; "İl genelinde önümüzdeki hafta boyunca kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. İl genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ; hafta başından itibaren azalarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece altına düşecektir" ifadelerine yer verildi.

