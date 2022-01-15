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Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

15.01.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı park, cami ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışına sevinen bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklarda fotoğraf çektirdi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar yürümekte güçlük çekerken, trafikte kalan bazı araçlara yoldan geçen vatandaşlar iterek destek verdi.

Öte yandan hava sıcaklığı kent merkezinde sıfırın altında 5 derece ölçüldü.

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kar yağışı Kayseri

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