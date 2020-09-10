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Kayseri'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Kayseri'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara yerleştirileceğini bildirdi.

Vali Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıktığı için evde karantinada olması gerekenlere, dışarı çıkmaları durumunda idari para cezası uygulandığını belirtti.

Ayrıca bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Günaydın, paylaşımında, "Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir." ifadesini kullandı.

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