Kayseri'de karantinayı ihlal eden sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Ç.Ö. hazır bulundu.
Sanık savunmasında, düğünü olduğu için gerekli hazırlıkları yapabilmek amacıyla dışarı çıktığını öne sürerek beraatini istedi.
Hakim, sanık Ç.Ö'ye, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
26 Temmuz'da, Kovid-19 testi pozitif çıkan birinin temaslısı olarak evinde karantinaya alınan Ç.Ö. karantinanın 8'inci gününde otomobiliyle seyir halindeyken polis kontrol noktasında yakalanmış, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 195'inci maddesince, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlamasından dava açılmıştı.