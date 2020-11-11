YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de karantinayı ihlal eden sanığa hapis cezası

Kayseri'de karantinayı ihlal eden sanığa hapis cezası

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.11.2020 20:32 | Son Güncelleme

Kayseri'de karantinayı ihlal eden sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Ç.Ö. hazır bulundu.

Sanık savunmasında, düğünü olduğu için gerekli hazırlıkları yapabilmek amacıyla dışarı çıktığını öne sürerek beraatini istedi.

Hakim, sanık Ç.Ö'ye, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

26 Temmuz'da, Kovid-19 testi pozitif çıkan birinin temaslısı olarak evinde karantinaya alınan Ç.Ö. karantinanın 8'inci gününde otomobiliyle seyir halindeyken polis kontrol noktasında yakalanmış, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 195'inci maddesince, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlamasından dava açılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:27
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şule Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çay Bağları Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.