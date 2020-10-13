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Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.10.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen tarım işçisi ailenin 7 ferdi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, patates toplamak için geldikleri ilçede Eşelik Mahallesi'ne kurdukları çadırda kalan Halil (60), Şemsi (40), Mustafa (9), Fatma (16), Mehmet (13), Nadir (24) ve Şefak (15) Yeşil çadırdaki sobadan sızan gazdan etkilendi.

Komşu çadırdakilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla aynı aileden 7 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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