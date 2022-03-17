YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 zanlı yakalandı

17.03.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 25 ton karışımlı akaryakıt yaparak depoladığı ve piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.Y, M.P. ve M.T.P'nin karışımlı akaryakıt yaparak depoladığı ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların yerini tespit eden ekipler, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin kullandığı kamyonu da inceleyen ekipler, operasyonda 25 ton karışımlı akaryakıt ve bunun yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Polis, 3 zanlıyı gözaltına aldı, kamyona da el konuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
Türkşeker pancar avans fiyatını yüzde 25 artırdıTürkşeker pancar avans fiyatını yüzde 25 artırdı
Kanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıkarıldıKanser sanılan hastanın soluk borusundan badem zarı çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:40
Öğle
12:52
İkindi
16:14
Akşam
18:53
Yatsı
20:10

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Mart Perşembe

Alparslan Eczanesi
Kocasinan
Nuh Naci Merkez Eczanesi
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi
Melikgazi
Sıhhat Eczanesi
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi
Kocasinan
Bahçelievler Eczanesi
Talas
Balım Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir kaşığı yetiyor: Virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor

Bir kaşığı yetiyor: Virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.