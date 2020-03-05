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Kayseri’de kaybolan 2 kardeş bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

Kayseri’de iki gün önce sabah saatlerinde ’okula gidiyoruz’ diyerek evden çıkan ve daha sonrasında haber alınamayan 2 kardeş bulundu.Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa mahallesinde oturan 15 yaşındaki Ahmet Bircan Tunçbilek ve 13 yaşındaki Halil Tunçbilek, Salı günü sabah saatlerinde ‘Okula gidiyoruz’ diyerek evden ayrıldı.

Kayseri’de kaybolan 2 kardeş bulundu

Kayseri’de iki gün önce sabah saatlerinde ’okula gidiyoruz’ diyerek evden çıkan ve daha sonrasında haber alınamayan 2 kardeş bulundu.
Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa mahallesinde oturan 15 yaşındaki Ahmet Bircan Tunçbilek ve 13 yaşındaki Halil Tunçbilek, Salı günü sabah saatlerinde ‘Okula gidiyoruz’ diyerek evden ayrıldı. 2 kardeşin anne ve babası, akşam olmasına rağmen oğulları gelmeyince polise haber verdi. Salı günü akşam saatlerinden itibaren sokak sokak gezerek çocuklarını arayan baba Mehmet Tunçbilek ve beraberinde çocukları arayan öğretmenleri, vatandaşların ihbarı ile dün akşam saatlerinde kayıp iki kardeşi Sivas Caddesi üzerinde buldu.

Kayseri’de kaybolan 2 kardeş bulundu

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aslı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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