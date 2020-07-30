Kayseri’de ’Kayserispor’ sevinci yaşanıyor

Hes Kablo Kayserispor’un Süper Lig’de kalmasından ötürü siyasetten ekonomiye bir çok kişi tebrik ve teşekkür mesajı yayınladı.

Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunu 17. sırada tamamlayan ve küme düşen takımlar arasında yer alan ancak önce Kulüpler Birliği’nin ardından da Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar ile yeni sezonda da Süper Lig’de boy gösterecek olan Kayserispor sevinci hakim. Kayseri’de spordan siyasete, ekonomiden eğitime tüm alanda Kayserispor sevinci yaşanıyor.

Kaleye pankart

Süper Lig’de geride kalan sezon için küme düşmenin kaldırılmasından sonra Kayseri kale surlarına büyük pankartlar asıldı. AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve belediye başkanlarının ismini taşıyan pankartlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir’e şükran sundular. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da "Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu karar doğrultusunda Kayserispor’umuz gelecek sene Süper Ligde kaldığı yerden devam edecek. Gözümüz aydın olsun" mesajı paylaştı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Kayserispor’umuz ligde kaldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayserispor bizim markamız, bizim değerimiz. Şehrin bütününün Kayserispor’u sahiplenmesi lazım. İnşallah ileriki sezon ve sezonlarda bir daha bu durumla karşılaşmamak adına tedbirleri şimdiden alalım, altyapımıza önem verelim. Tedbirleri baştan alalım, sıkıntılı günler yaşamayalım" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı sayın Nihat Özdemir’e Kayseri halkı olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm Kayseri’nin ortak değerleri olan

Kayserispor için şehrimizin her tarafını teşekkür afişlerimiz ile donattık. Kadim şehir Kayseri vefayı ve teşekkürü asla unutmaz. Bir önemli teşekkür de 9 ay önce ateşten gömleği giyerek büyük bir mücadele örneği gösteren Kayserispor başkanı sayın Berna Gözbaşı’ya" mesajı paylaştı.