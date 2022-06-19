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Kayseri'de kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı

19.06.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı

Kayseri'de kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 35 GC 9627 plakalı otomobil sürücüsü, Günsazak Caddesi'ndeki kavşakta U.A'nın kullandığı 38 AAH 503 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan U.A. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda sürücünün kaçtığını belirledi.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri'de kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı

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