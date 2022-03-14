Kayseri'de kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tüfeğini temizlediği sırada kazara kendini vurduğu ileri sürülen kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi Yerli Sokak'ta oturan Murat Şahin (30), temizliğini yaptığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaralandı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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