YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de kek ambalajına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Kayseri'de kek ambalajına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

17.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kek ambalajına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Kayseri'de kek ambalajına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda kek ambalajına uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente doğu illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüpheli S.K'nin bulunduğu yolcu otobüsü, terminalde durduruldu.

Ekiplerin S.K'nin çantasında yaptığı aramada kek ambalajına gizlenmiş 33 gram sentetik uyuşturucu ve 52 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı
Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldıZonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı
Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendiKayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:20
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:09
Yatsı
21:46
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.