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Kayseri’de kısıtlama öncesi meydan ve caddelerde yoğunluk

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.12.2020 18:05 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Kayseri’de meydan ve caddelerde yoğunluk yaşandı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlama bugün saat 21.00 itibari ile başlayıp, Pazartesi günü sabah saat 05.00’da sona erecek.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Kayseri’de meydan ve caddelerde yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlama bugün saat 21.00 itibari ile başlayıp, Pazartesi günü sabah saat 05.00’da sona erecek. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala ise vatandaşlar, meydan ve caddelerde yaya ve araç trafiği oluşturdu. Öte yandan kısıtlama öncesi polis ekipleri de uygulama noktalarında vatandaşları uyararak, kuralları ihmal etmemeleri konusunda ikazlarda bulundu.

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