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Kayseri'de kız arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

24.05.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kız arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mezarlıkta tartıştığı kız arkadaşını boğazından bıçakla yaralayan çocuk zanlı tutuklandı.

Germir Mezarlığı'nda kız arkadaşı G.O'yu (15) boğazından, kendisini de bacağından bıçakla yaralayan B.A. (15) Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

G.O'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Melikgazi ilçesinde, 20 Mayıs'ta, bir kişi, mezarlıkta tartıştığı kız arkadaşını boğazından, kendisini de bacağından bıçakla yaralamıştı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılmıştı.

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