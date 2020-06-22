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Kayseri'de Kocasinan Belediyesi 183 çölyaklı aileye gıda paketi dağıtıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.06.2020 12:49 | Son Güncelleme

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi 183 çölyaklı aileye gıda paketi dağıtıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi, 183 çölyaklı aileye düzenli olarak glutensiz ürün paketi dağıtıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılında meclis toplantısında aldıkları kararla, 3 yıldır glutensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek olduklarını belirtti.

Çölyakla ilgili 2017 yılında TBMM'de oluşturulan araştırma komisyonunun, Kayseri'ye gelip bu çalışmaları incelediğini ve diğer belediyelere örnek gösterdiğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada birçok belediyenin benzer çalışmaları hayata geçirmiş olması, bu noktada ne denli isabetli bir işin yapılmış olduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere çölyak, bir gıda alerjisidir. Gluten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız glutensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların, yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması, yani glutensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşehrilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz."

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün çölyaklı aileler için hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içinde makarna, şehriye, un, bisküvi, gofret, kek, çubuk kraker, ekmek karışımı ve hamur işi karışımı gibi glütensiz ürünlerden oluşan yiyecekler bulunuyor.

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