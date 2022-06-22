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Kayseri'de köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

22.06.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Kayseri'de köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde köpeğin saldırması sonucu yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kadir Has Caddesi'nde, bahçede bağlı olduğu zincirini kopartan köpek 14 yaşındaki H.D.A'ya saldırdı.

Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk, bacağından yaralanınca hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.

Kayseri'de köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

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