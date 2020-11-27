YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de korona virüs denetimleri sürüyor

Kayseri’de korona virüs denetimleri sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.11.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kayseri’de korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.Kayseri’de koronavirüs ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede bulunan kamuya açık alanlarda, parklarda, pazarlarda, toplu taşıma alanlarında ve vatandaşın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi.

Kayseri’de korona virüs denetimleri sürüyor

Kayseri’de korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.
Kayseri’de koronavirüs ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede bulunan kamuya açık alanlarda, parklarda, pazarlarda, toplu taşıma alanlarında ve vatandaşın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi. Polis ekipleri de, umuma açık yerlerde sigara, maske ve sosyal mesafe konusunda denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan denetimlerde de, Kayserili vatandaşların kısıtlamalara uyduğu ve maske taktıkları görüldü.

Kayseri’de korona virüs denetimleri sürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:26
Öğle
12:31
İkindi
15:03
Akşam
17:25
Yatsı
18:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.