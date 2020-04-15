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Kayseri’de korona virüs denetlemeleri devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.04.2020 12:41 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere Kayseri’de uyulup uyulmadığı konusundaki denetlemeler devam ediyor.Özellikle şehrin kalabalık caddelerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimlere ek olarak drone ile de denetimler yapılıyor.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere Kayseri’de uyulup uyulmadığı konusundaki denetlemeler devam ediyor.
Özellikle şehrin kalabalık caddelerinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimlere ek olarak drone ile de denetimler yapılıyor. Vatandaşların alınan tedbirlere uymaları konusunda daha duyarlı olmalarının önemli olduğunu ifade eden yetkililer, bu denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirttiler.

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Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aygün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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