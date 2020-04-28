Kayseri'de Kovid-19 tedavisi gören 61 yaşındaki hasta 32 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 61 yaşındaki hasta, yoğun bakım ünitesinde 32 gün süren tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında normal servise alındı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ERÜ hastaneleri olarak pandemi çıktığından itibaren ciddi bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Hastanedeki üç katı pandemi kliniği olarak kullandıklarını belirten Güney, "Bu anlamda gerek dahili yoğun bakımımız gerek ameliyathanedeki anestezi yoğun bakımımız ve diğer cerrahi yoğun bakımlarımızı pandemi yoğun bakımı olarak hizmete aldık. Çok ciddi şekilde hastalarımızla ilgileniyoruz." dedi.

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İç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde hastanın tedavisini yapan doktorlardan Doç. Dr. Kürşat Gündoğan da 61 yaşındaki kadın hastanın 6 yıldır bilinen diyabeti ve hipertansiyonu olduğunu ifade etti.

Hastanın, yaklaşık bir ay önce ateş, titreme, nefes darlığı şikayetleri ile hastaneye geldiğini anlatan Gündoğan, şunları söyledi: