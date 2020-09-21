YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahibi ve 29 davetliye para cezası

Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahibi ve 29 davetliye para cezası

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.09.2020 19:20 | Son Güncelleme

Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahibi ve 29 davetliye para cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan düğün sahibine 3 bin 150, düğüne katılan 29 kişiye ise toplam 26 bin 100 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Kovid-19 denetimleri kapsamında 19-20 Eylül tarihlerinde çeşitli kontroller yapıldı.

Denetimlerde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 82'nci maddesi uyarınca, Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahibine 3 bin 150, düğün merasimine katılan 29 kişiye 26 bin 100 lira, nişan merasimi yapan 2 kişiye 6 bin 300, yasaklanmış piknik alanında piknik yapan 3 kişiye 9 bin 450 ve maske takma kuralını ihlal eden 63 kişiye de 56 bin 700 lira olmak üzere toplamda 101 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:18
Öğle
12:36
İkindi
16:02
Akşam
18:44
Yatsı
20:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.