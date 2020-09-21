Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahibi ve 29 davetliye para cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan düğün sahibine 3 bin 150, düğüne katılan 29 kişiye ise toplam 26 bin 100 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Kovid-19 denetimleri kapsamında 19-20 Eylül tarihlerinde çeşitli kontroller yapıldı.

Denetimlerde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 82'nci maddesi uyarınca, Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahibine 3 bin 150, düğün merasimine katılan 29 kişiye 26 bin 100 lira, nişan merasimi yapan 2 kişiye 6 bin 300, yasaklanmış piknik alanında piknik yapan 3 kişiye 9 bin 450 ve maske takma kuralını ihlal eden 63 kişiye de 56 bin 700 lira olmak üzere toplamda 101 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

