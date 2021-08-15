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Kayseri'de Kültepe temalı "İstikbal Kayseri Kültepe Yarı Maratonu" düzenlenecek

15.08.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Kültepe temalı "İstikbal Kayseri Kültepe Yarı Maratonu" düzenlenecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe temasıyla ilk kez "İstikbal Kayseri Kültepe Yarı Maratonu" düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 150. yılda 150 proje kapsamında yer alan maraton, kentte ilk kez düzenlenecek.

Belediye bünyesindeki Spor AŞ tarafından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü temasıyla gerçekleştirecek maraton ile profesyonel ve amatör koşucuların bir arada spor yapmaları ve katılımcılara doğa ile iç içe, kültürel mirası keşfetme imkanı sunması amaçlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin de alınacağı yarışlarda 10K ve 21K sporcularından dereceye girenlere toplam 166 bin lira para ödülünün yanı sıra, tişört, madalya, kupa, çanta gibi hediyeler verilecek.

12 Eylül Pazar günü saat 08.00'de 21K, 08.15'te 10K ve 09.30'da ise halk koşusu yapılacak. 12 Eylül 2003 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, amatör ve profesyonel koşucuların katılabileceği maratona kayıtlar, "www.kayseriyarimaratonu.com" sitesinden yapılıyor.

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