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Kayseri'de kumar operasyonunda 9 kişiye 16 bin 371 lira ceza

23.02.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kumar operasyonunda 9 kişiye 16 bin 371 lira ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 371 lira para cezası verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki kahvehanede 5 kişi, Sahabiye Mahallesi'nde bir kahvehanede de 4 kişi kumar oynarken yakalandı.

İşletme sahipleri hakkında adli işlem yapıldığı operasyonlarda 790 lira ile oyun kartları ele geçirildi.

Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 lira para cezası uygulandı.

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