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Kayseri’de kumar oynatılan ve fuhuş yaptırılan 9 ev kapatıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.07.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri tarafından, fuhuş yapıldığı ve kumar oynatıldığı tespit edilen 9 evi kapatıldı.Ahlak Büro Amirliği Ekipleri tarafından tespit edilen 2’si cinsel içerikli suç, 2’si kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan 4 olayda, yakalanan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri tarafından, fuhuş yapıldığı ve kumar oynatıldığı tespit edilen 9 evi kapatıldı.
Ahlak Büro Amirliği Ekipleri tarafından tespit edilen 2’si cinsel içerikli suç, 2’si kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan 4 olayda, yakalanan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 1 fuhuş ve 2 kumar olayında 50 şahıs ve korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında (29) şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.
Fuhuş yapıldığı tespit edilen 9 ev ise ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

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