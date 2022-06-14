Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir kahvehane ile Cumhuriyet Mahallesi'nde ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda, 7 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Operasyonda, işletme sahipleri hakkında adli işlem yapıldı, oyun kartları ve pul ile 340 lira ele geçirildi.

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı.

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