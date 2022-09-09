YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de manda yetiştiricileri mozzarella peyniri üretecek

Kayseri'de manda yetiştiricileri mozzarella peyniri üretecek

09.09.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de manda yetiştiricileri mozzarella peyniri üretecek

Kayseri'de manda yetiştiricileri mozzarella peyniri üretecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de manda yetiştiricileri, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteğiyle İtalyanların ünlü mozzarella peynirinin üretimini yapacak.

ORAN ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile Hacılar Belediyesi arasında belediyede protokol imzalandı.

Birlik Başkanı İsmail Ilgın, burada yaptığı konuşmada, devlet ve millet iş birliğiyle ilçede kurulan manda sütü işleme tesisinde süt, kaymak, peynir ve yoğurt üretiminin sürdüğünü, bu ürünlere mozzarella peynirini de eklemek istediklerini ve bu yönde yaptıkları projeye ORAN tarafından destek verildiğini söyledi.

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Kilci, projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişimi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklendiğini, amaçlarının halihazırda manda ürünleri yapılan tesiste daha değerli bir çeşidin üretilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Projede kapsamında seyyar süt sağım üniteleri de alınarak direkt çiftçiye dokunan bir çalışma yaptıklarını anlatan Kilci, "Hızlı bir şekilde tesisin kurulumunu birlikten bekliyoruz. Mozzeralla peyniri bildiğiniz üzere İtalya'da üretilen bir peynir. Kullanım alanı gerçekten çok fazla. En basitinden pizzada kullanılan peynirler bunlar. Peynir üretiminden sonra birliğimizin ve çiftçilerimizin gelir ve refah seviyesinin artışına katkıda bulunmuş olacağız." diye konuştu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da üretmenin ve tarımın bu kadar önemli olduğu bir dönemde, böyle bir projeye imza atmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özdoğan, 2020 yılında kurulan ve "Manda" markasıyla manda ürünleri üreten tesisin günlük bir ton süt işlediğini, kurulacak tesisle daha çok ithal edilen mozzarella peynirini Orta Anadolu'da üretmeyi hedeflediklerini anlattı.

Kayseri'de manda yetiştiricileri mozzarella peyniri üretecek

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandıKayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Basketbol: Hazırlık maçıBasketbol: Hazırlık maçı
Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Hakkı Suha Okay'ın annesinin cenaze törenine katıldıKılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Hakkı Suha Okay'ın annesinin cenaze törenine katıldı
Anahtar Kelimeler:
manda mozzarella peyniri

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:07
Öğle
12:41
İkindi
16:15
Akşam
19:04
Yatsı
20:23
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.