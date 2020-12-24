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Kayseri'de mektup yazarak kedilerine mama isteyen hayvansevere belediyeden destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.12.2020 14:18 | Son Güncelleme

Kayseri'de mektup yazarak kedilerine mama isteyen hayvansevere belediyeden destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mektup yazarak beslediği sokak hayvanları için destek isteyen vatandaşı evinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki hayvansever inşaat işçisi Hüsamettin Kılıç, Büyükkılıç'a yazdığı mektupta evinde beslediği 20'yi aşkın kedi için mama talebinde bulundu.

Büyükkılıç, eşi Emine Kılıç ile mütevazı evlerinde sokak hayvanlarını sahiplenerek bakımını üstlenen hayvanseveri evinde ziyaret ederek mama desteğinde bulundu.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, sokak kedilerini merhametle besleyen Kılıç'a teşekkür etti.

Kılıç'ın kendisinden kedilerin bakımı için destek istediği anlatan Büyükkılıç, "Burada 20-25 civarında kediyi bir araya getirip, 'Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.' mantığı içerisinde sağ olsun ilgilenmiş. Bunlara yettiği oluyor yetemediği oluyor, beslediği oluyor besleyemediği oluyor, destek istemiş." ifadesini kullandı.

Hüsamettin Kılıç ise hayvanlara yem ve barınma desteği verme noktasında zorlandığını ve Başkan Büyükkılıç'ın vicdanına güvendiğini söyledi

İnşaat işçisi olduğunu ve kışın çalışmadığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Hayvanlara kış günü yem alacak durumumuz yoktu. Bunları nasıl besleyeceğiz diye düşününce, eşim de söyleyince, 'Bizim bir başkanımız var.' dedim. 93-94 döneminde Memduh abi bizim il başkanımızdı, belediye başkanlığı, milletvekilliği yaptı. Abimizi yakinen de tanırız, Allah razı olsun. Vicdanına da güvendik, sığındık. Mektup yazmış olduk, dile getirdik. Kendilerine teşekkür ederim."

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