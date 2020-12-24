Kayseri'de mektup yazarak kedilerine mama isteyen hayvansevere belediyeden destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mektup yazarak beslediği sokak hayvanları için destek isteyen vatandaşı evinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki hayvansever inşaat işçisi Hüsamettin Kılıç, Büyükkılıç'a yazdığı mektupta evinde beslediği 20'yi aşkın kedi için mama talebinde bulundu.

Büyükkılıç, eşi Emine Kılıç ile mütevazı evlerinde sokak hayvanlarını sahiplenerek bakımını üstlenen hayvanseveri evinde ziyaret ederek mama desteğinde bulundu.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, sokak kedilerini merhametle besleyen Kılıç'a teşekkür etti.

Kılıç'ın kendisinden kedilerin bakımı için destek istediği anlatan Büyükkılıç, "Burada 20-25 civarında kediyi bir araya getirip, 'Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.' mantığı içerisinde sağ olsun ilgilenmiş. Bunlara yettiği oluyor yetemediği oluyor, beslediği oluyor besleyemediği oluyor, destek istemiş." ifadesini kullandı.

Hüsamettin Kılıç ise hayvanlara yem ve barınma desteği verme noktasında zorlandığını ve Başkan Büyükkılıç'ın vicdanına güvendiğini söyledi