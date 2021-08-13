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Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

13.08.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 46 S 0773 plakalı midibüs, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Bostanlık mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan bazı yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Midibüstekilerin Kur'an kursu öğrencileri olduğu ve İstanbul'a geziye gittikleri öğrenildi.

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