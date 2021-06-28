Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla, 8'i ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

-Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan suç örgütüne üye olmak", "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma", "suçlu kayırma ve rüşvet” suçlarına karıştığı iddia edilenlerle ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 22 Haziran'da 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 31 zanlı gözaltına alınmıştı.



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