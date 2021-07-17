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Kayseri'de otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

17.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

T.D. (56) idaresindeki 10 ADD 664 plakalı otomobil, Kızılören mevkisinde yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile karısı Y.D. (59) Pınarbaşı Devlet Hastanesi, otomobildeki Y.E. (27), E.E. (30) ve B.K.E. (30) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü T.D. ve eşi Y.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Kayseri

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