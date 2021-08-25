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Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

25.08.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.A'nın kullandığı 38 VN 182 plakalı minibüs, Şehit Komandolar Caddesi'nde H.Z. idaresindeki 38 DT 893 plakalı otomobille çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan bir kişi, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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