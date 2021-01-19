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Kayseri'de otomobil sivil polis aracına çarptı: 1 yaralı

19.01.2021 20:58 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de otomobil sivil polis aracına çarptı: 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir otomobilin göreve giden sivil polis aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen sivil polis aracına, Gökalp Caddesi'nden Mensucat Caddesi'ne gitmek isteyen R.K. yönetimindeki 38 FY 579 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü R.K. hastaneye kaldırıldı.

Sivil ekip aracında bulunan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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