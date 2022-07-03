Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

H.Ç. yönetimindeki 38 HY 525 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda yolun karşına geçmek isteyen çocuğa çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından fenalaşan kadın sürücüyü, polis ve vatandaşlar sakinleştirdi.



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