Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Meydanı Seyyid Burhaneddin Bulvarı'nda İ.E.A'nın kullandığı 38 AGH 210 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 72 yaşındaki K.D'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan K.D, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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