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Kayseri'de özel halk otobüslerine el dezenfektanı üniteleri konulacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.04.2020 19:00 | Son Güncelleme

Kayseri'de özel halk otobüslerine el dezenfektanı üniteleri konulacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, özel halk otobüslerine el dezenfektanı üniteleri monte edilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İl Sağlık Müdürlüğünde toplandı.

Kurul, özel halk otobüslerine el dezenfektanı üniteleri konulmasını, şoförlerin maske takmasını, maskesi olmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına alınmamasını kararlaştırdı.

Kurallara uygun olmayan toplu taşıma araçları veya şoförü sefere çıkarılmayacak.

Kararlara uymayanlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezasının yanında, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında iki aydan bir yıla kadar hapisle de cezalandırılabilecek.

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