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Kayseri'de paletli ambulanslar kış koşullarında hastaların imdadına yetişiyor

26.01.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de paletli ambulanslar kış koşullarında hastaların imdadına yetişiyor

KAYSERİ (AA) - Kar kalınlığının bazı ilçelerde yarım metreyi aştığı Kayseri'de, 112 Acil Servis ekipleri, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tüm ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ulaşımı aksatmasına rağmen 112 ekipleri, tam donanımlı paletli ambulanslarla en ücra köşedeki vatandaşların imdadına koşuyor.

Kentte, zorlu kış şartlarında 54 aktif Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 90 ambulans ve 7 özellikli ambulans ile vakalara müdahale ediliyor.

Yahyalı ilçesi kırsalındaki Çamlıca Mahallesi'nde göğüs ağrısı çeken 63 yaşındaki hasta ile Sarız ilçesi Damızlık Mahallesi'nde solunum şikayeti çeken Kovid-19 hastasının çağrısına, tam teçhizatlı paletli ambulans ile cevap verildi.

Zorlu arazi koşullarında görev yapan 112 personeli, 2 hastayı da Yahyalı ve Sarız devlet hastanelerine kısa sürede ulaştırdı.

Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren toplam 5 bin 567 çağrı karşılandı, 1875 vakaya müdahale edildi.

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