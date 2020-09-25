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Kayseri’de pandemi döneminde hentbola büyük ilgi

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.09.2020 08:53 | Son Güncelleme

Kayseri’de yapılan hentbol alt yapı çalışmalarında antrenör Levent Kaya antrenörlüğünde yapılan faaliyetler pandemi kurallarına göre devam ediyor.Talas Spor Salonu ve Melikgazi Belediyesi Danişment Sosyal tesislerinde Hentbol İl Antrenörü Levent Kaya’nın yaptığı çalışmalarda ortalama 20 sporcu ikişerli, üçerli şekilde kardeş olarak antrenmanlara katılıyorlar.

Kayseri’de pandemi döneminde hentbola büyük ilgi

Kayseri’de yapılan hentbol alt yapı çalışmalarında antrenör Levent Kaya antrenörlüğünde yapılan faaliyetler pandemi kurallarına göre devam ediyor.
Talas Spor Salonu ve Melikgazi Belediyesi Danişment Sosyal tesislerinde Hentbol İl Antrenörü Levent Kaya’nın yaptığı çalışmalarda ortalama 20 sporcu ikişerli, üçerli şekilde kardeş olarak antrenmanlara katılıyorlar. Antrenör Levent Kaya yönetiminde antrenmana katılan 2005-2012 arası doğumlu sporculardan oluşuyor. Devam eden pandemiye rağmen bu yaş grubu çocukların ilk hentbola başlayan evin büyük kardeşiyle hentbola teşvik edilmesi ve boş zamanlarını değerlendirmede verimli vakit geçirmeleri aileleri de çok memnun etmekte. Yapılan hentbol alt yapı çalışmalarında hentbol branşı her evin en sevdiği spor dalı olmasını sağlıyor.

Kayseri’de pandemi döneminde hentbola büyük ilgi

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Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
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Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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