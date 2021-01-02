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Kayseri’de polis ekiplerinin denetimleri sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.01.2021 16:26 | Son Güncelleme

Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasının 2’inci gününde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.Kayseri’de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 2.

Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasının 2’inci gününde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Kayseri’de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde polise ekipleri denetimlerini sürdürdü. Cumhuriyet Meydanı’nda denetimlerine devam eden polis ekipleri, yaya ve araçlarda seyahat eden vatandaşlardan sokağa çıkabilmeleri için gerekli olan belgeleri göstermelerini istedi. İzin belgeleri olmadan sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
İzin belgesi olmadan Cumhuriyet Meydanı’nda gezen iki kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası yazıldı.

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