Kayseri'de polisten 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğan 2 çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Goy'un (7) Semerkent Mahallesi'ndeki ve Gökhan Akarsu'yun (12) Fırınönü Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Evlerinin kapısında polisleri ellerinde pasta ile gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Polis ekipleri, doğum gününü kutladıkları çocuklara Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklar ve aileleri de polis ekiplerine yaptıkları sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

