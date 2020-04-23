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Kayseri'de polisten 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Kayseri'de polisten 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğan 2 çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Goy'un (7) Semerkent Mahallesi'ndeki ve Gökhan Akarsu'yun (12) Fırınönü Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Evlerinin kapısında polisleri ellerinde pasta ile gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Polis ekipleri, doğum gününü kutladıkları çocuklara Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklar ve aileleri de polis ekiplerine yaptıkları sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Doğum Günü İncesu Kayseri

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Kayseri Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
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