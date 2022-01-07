Kayseri'de rayların bağlantı demirlerini çalmaya çalışan zanlılar tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de demiryolu raylarının bağlantı demirlerini çalmaya çalışırken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezerken Gömeç Mahallesi yakınlarındaki demiryolu raylarının bağlantı demirlerini söküp kamyona yüklemeye çalışan O.K, Ş.A.Y. ve G.K'yi suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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